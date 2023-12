Grisaille, pluie et vent au menu de la dernière semaine avant les vacances de Noël

La dernière semaine avant la Noël et les vacances d'hiver se déroulera entre épisodes pluvieux et rafales de vent, selon le bulletin à la mi-journée de l'Institut royal météorologique.

Ainsi, le compte à rebours avant la Noël sera rythmé par de la pluie et du vent, parfois assez fort, sous des maxima compris entre 3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 10 degrés à la mer. Un air plus doux est cependant attendu pour la fin de la semaine, ce qui laisse le suspens à son comble quant à l'arrivée potentielle de flocons d'ici le 25 décembre.