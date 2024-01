Hausse d'appels aux services de dépannage en raison du froid

La météo hivernale qui s'est installée dans la nuit de dimanche à lundi a été la cause d'un nombre élevé d'appels, notamment chez Touring. "Nous avons reçu 50 à 60% d'appels en plus", a indiqué son porte-parole, Danny Smagghe. "Il s'agit principalement de batteries à plat", ajoute-t-il. La centrale d'urgence du VAB a pour sa part enregistré 20% d'appels en plus.

"Tout le monde était en action dès 08h00, l'heure de pointe pour les navetteurs et les écoliers", explique de son côté le porte-parole du VAB, Mich Vergauwen. "Les problèmes de ce matin concernent principalement la batterie et des problèmes de moteurs, en plus des traditionnels pneus plats."

"Nous remarquons également qu'il y a de plus en plus de voitures anciennes sur la route, ce qui a des conséquences pour la batterie", précise-t-on chez Touring. "Une nuit très froide peut leur donner le coup de grâce. Nos dépanneurs essayent de remettre la batterie en marche ou de la remplacer par une neuve."

Touring recommande aux automobilistes de garer leur véhicule dans un garage et si ce n'est pas possible, de le stationner à l'abri du vent ou le long d'une façade. Couvrir le capot avec une couverture ou éteindre les éléments énergivores tels que le chauffage des sièges, la climatisation, la radio et le GPS, s'avèrent également utiles. Enfin, allumer et éteindre les phares peut également résoudre le problème", ajoute Danny Smagghe.

L'organisme de mobilité s'attend à encore recevoir de nombreux appels dans les jours à venir, au vu de la météo hivernale des prochaines journées.