Ils n'y croyaient plus: des dizaines de familles retrouvent leur maison dans le Westhoek... mais le travail est loin d'être terminé

C’est un miracle auquel ils ne croyaient plus vraiment, petit à petit l’eau se retire enfin, dans le Westhoek. Évacuées depuis 1 semaine, ces 17 familles retrouvent leur maison pendant que d’autres doivent encore patienter. "Nous avons une liste. Chaque personne sera contactée individuellement. Avec l’aide de techniciens, nous allons tout analyser. J’espère que cela se fera le plus vite possible", précise Carl Decaluwé, gouverneur de la province de Flandre Occidentale.

À lire aussi Inondations dans le Westhoek: le roi Philippe a rencontré des sinistrés

Il reste, dans la Région, 7 maisons toujours inondées. Leurs résidents doivent attendre des contrôles approfondis avant de pouvoir revenir. "On attend toujours le passage des pompiers sur place. Des techniciens, experts en électricité, en gaz et en assainissement vont aussi déterminer si les lieux sont sûrs et si les habitants peuvent rentrer. Chaque situation est étudiée au cas par cas", explique Kristof Dorné, commandant des secours de Westhoek.

Seulement, le travail est loin d’être terminé. De retour chez eux, les habitants découvrent des maisons métamorphosées. "La Croix-Rouge va aussi les aider avec des volontaires qui ont l’expérience des inondations en Wallonie. Ils aideront les gens à nettoyer leurs maisons", précise le gouverneur.

À lire aussi Inondations dans le Westhoek: les sinistrés craignent de nouvelles crues

Le plan catastrophe reste pour le moment enclenché, car on attend encore de fortes précipitations ici dans les prochaines heures. Jusqu’à 30 litres par mètres carrés.

En somme, le danger n’est pas encore totalement écarté.