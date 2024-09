Inde: au moins quatre personnes tuées lors de pluies torrentielles à Bombay

Au moins quatre personnes ont été tuées dans la mégapole de Bombay et ses environs, sur la côte ouest de l'Inde, après les fortes pluies qui se sont abattues dans la région, ont rapporté jeudi les autorités et les médias locaux.

Ces précipitations ont contraint la municipalité à fermer les écoles pour la journée, le trafic aérien et ferroviaire a été perturbé et de nombreuses routes et rues ont été inondées.

Les télévisions locales ont diffusé de nombreuses images d'habitants pataugeant dans les rues de la ville avec de l'eau au niveau du genou, au milieu de véhicules à moitié submergés.

"Une femme de 45 ans est morte noyée à Andheri (un quartier situé dans l'ouest de Bombay) à cause des pluies", a indiqué sous couvert d'anonymat à l'AFP un responsable de la municipalité.

Deux ouvriers ont par ailleurs été tués par la foudre dans la ville de Kalyan, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Bombay, et une femme noyée par une chute d'eau à Khopoli, encore plus à l'est de la mégapole, selon les médias locaux.