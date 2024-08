Inondations et pluies diluviennes en Thaïlande: le bilan porté à 22 morts

Plus de 30.000 foyers ont été touchés dans 13 provinces du nord et du sud au cours des dix derniers jours, a indiqué le département de la prévention et de l'atténuation des catastrophes dans un communiqué.

Parmi les vingt-deux décès recensés, dix personnes, dont un couple de touristes russes, ont été tuées lors d'un glissement de terrain sur une zone résidentielle de l'île de Phuket (sud), la semaine dernière.