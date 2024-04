Instable et venteux avant une accalmie en milieu de semaine

Le ciel sera changeant mardi après-midi avec un risque de quelques averses tandis que les maxima, proches des valeurs de saison, seront compris entre 8 et 13°C. Le vent de sud-ouest sera assez fort à fort dans l'intérieur et fort à très fort à la mer. Les rafales pourront atteindre 70 à 80 km/h sur le nord-ouest du pays, voire localement un peu plus, et 60 à 70 km/h ailleurs, indique l'IRM dans ses prévisions à la mi-journée.

Jeudi, le ciel sera très nuageux avec, par moments, quelques pluies ou de la bruine. Ces précipitations concerneront surtout la partie nord du pays. Les maxima seront compris entre 11 ou 12°C en Hautes-Fagnes et 14 ou 15°C en plaine, sous un vent de sud-ouest modéré, et assez fort au littoral.

La journée de vendredi débutera sous un ciel très nuageux en beaucoup d'endroits, avec encore quelques pluies ou ondées. Ensuite, le temps deviendra plus sec et progressivement lumineux à partir de la Côte. Les maxima se situeront entre 14 et 17°C au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 16 et 20°C ailleurs, sous un vent de sud-ouest modéré, et parfois assez fort en bord de mer.