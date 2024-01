Intempéries en Wallonie: que réservent les prochains jours, faut-il encore s'inquiéter?

Après les alertes de crues qui se sont multipliées en Wallonie, on peut dire que le pire est derrière nous. Sarah Pierre, porte-parole du SPW mobilité et infrastructures fait le point sur la situation.

Ce mardi après-midi, toute la Wallonie a été placée en alerte jaune précipitations. La province de Luxembourg était même en alerte orange. Nous vous en parlions hier et ce matin, certains cours d'eau sont sortis de leur lit. Bonne nouvelle: le pire est derrière nous, nous annonce Sarah Pierre, la porte-parole du SPW mobilité et infrastructures ce jeudi soir. "La Basse-Semois restait un de gros nos points d'attention (jeudi). Pour le moment, elle s'est complétement stabilisée. C'est le cas aussi pour les bassins qui étaient concernés par ces phases d'alertes et de pré-alertes de crues. Concrètement, cela veut dire que tous les cours d'eau concernés par ces deux types d'alertes vont voir leur niveau, mais aussi les débits, diminuer d'heure en heure", avance-t-elle.

Elle continue: "Donc, on peut le dire, la tendance globale, c'est vraiment la décrue. D'autant plus que dès demain, c'est le retour d'un temps sec, donc cette décrue devrait s'installer durablement partout en Wallonie et on s'attend à retrouver une situation complétement normale sur l'ensemble des cours d'eau wallon dès le début de la semaine prochaine."