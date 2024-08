Japon: le bilan du typhon Shanshan grimpe à six morts au moins

Le typhon Shanshan, qui remonte lentement le Japon vendredi, a déversé des pluies torrentielles, faisant jusqu'à six morts, ont indiqué les autorités et les médias locaux.

Ce typhon, l'un des plus puissants des dernières décennies à frapper l'archipel, a faibli mais soufflait toujours des vents à plus de 126 km/h ce vendredi, alors qu'il remontait lentement ce pays de 125 millions d'habitants.

Le porte-parole du gouvernement japonais Yoshimasa Hayashi a confirmé quatre décès, précisant que dans un cas, "le lien avec le typhon était toujours en cours d'étude" et indiqué que deux autres personnes étaient présumées décédées ou portées disparues.

Ce dernier a également évoqué huit personnes gravement blessées et 70 autres plus légèrement depuis jeudi et l'arrivée du typhon sur l'île méridionale de Kyushu, avec des rafales allant jusqu'à 252 km/h.

Les autorités ont émis une alerte maximale aux inondations, aux vagues-submersion et aux glissements de terrain dans plusieurs régions, avec plus de cinq millions de personnes invitées à évacuer.