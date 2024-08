Journée chaude samedi avec des maxima de 23 à 29°C

La nébulosité sera parfois variable au matin, surtout sur la moitié nord-ouest du pays, alors que les éclaircies s'élargiront depuis le sud. L'après-midi, le temps deviendra ensoleillé sur toutes les régions avec quelques voiles d'altitude ou quelques nuages cumuliformes. Il fera plus chaud avec des maxima de 23 à 24°C à la mer, 26°C dans le centre et 29°C dans l'extrême sud-est. Le vent de nord-est sera modéré.

Ce soir et surtout durant la nuit, la nébulosité deviendra plus variable depuis la France. Quelques averses locales ne sont pas exclues, mais elles seront rares et concerneront plutôt l'ouest et le sud-ouest du pays. Il fera très doux avec des minima de 17 à 20°C.