Jusqu'à 14 degrés ce samedi

Samedi, une zone de pluie atteindra le sud-est du territoire et se dirigera vers le nord du pays en cours d'après-midi et en soirée. Les maxima oscilleront entre 8 degrés en Hautes-Fagnes et 13 ou 14 degrés en Flandre. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-est.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le ciel restera très nuageux avec des périodes de pluie modérée par endroits. Plus tard, le temps deviendra plus sec avec parfois un peu de bruine. Les minima seront compris entre 3 degrés sur les hauteurs ardennaises et 7 à 8 degrés en Flandre.