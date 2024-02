Jusqu'à 17 degrés attendus jeudi

Mercredi soir et la nuit prochaine, les nuages seront toujours de la partie et quelques faibles pluies arroseront le territoire par endroits. Les minima oscilleront entre 7 degrés dans le sud du pays et 11 degrés dans le centre et en bord de mer.

Jeudi, les éclaircies feront leur retour après la dispersion des dernières pluies et des nuages. Au fil des heures, le mercure grimpera progressivement pour atteindre jusqu'à 17 degrés en Flandre, distillant une première bouffée printanière en ce mois de février.