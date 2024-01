Jusqu'à 25 cm de neige: que nous réserve l'épisode neigeux attendu aujourd'hui sur la Belgique?

Cela ne vous aura pas échappé, on attend de larges précipitations de neige ce mercredi en Belgique. Les premiers flocons devraient tomber dès ce petit matin sur la province du Luxembourg avant de continuer leur route vers le centre du pays et atteindre Bruxelles sur le temps de midi.

Cette zone de neige traversera donc notre pays depuis la France et si peu de neige est attendue en Flandre et à Bruxelles (1 à 5 cm), d'importantes quantités de neige (10 à localement 25 cm) devraient en revanche tomber sur l'axe Mons-Beaumont (Hainaut) - Saint-Vith (Liège) notamment. "Entre le nord de cette zone et la frontière linguistique, on attend de 5 à 10 cm de neige. Au sud de cette zone, de la neige mouillée ou de la pluie verglaçante seront fréquemment observées avant de s'y transformer également en neige mercredi soir", prévient l'Institut royal météorologique (IRM).

Les précipitations les plus intenses toucheront la moitié sud-est du territoire mais le risque de perturbations concernera toutes les régions (il conviendra de limiter les déplacements autant que possible). Au sud du sillon Sambre et Meuse, les chutes de neige seront abondantes, surtout l'après-midi. De l'air un peu plus doux remontera jusqu'à l'extrême sud du pays, pouvant y induire rapidement des précipitations sous forme de granules de glace, de neige ou de pluie verglaçante mêlés.

Temporairement, il pourra même pleuvoir. Du Hainaut à la Campine, nous prévoyons de fréquentes chutes de neige à partir de midi.