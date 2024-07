Jusqu'à 30 degrés attendus ce mardi… mais ça ne durera pas: l'alerte de l'IRM passe à l'orange dans plusieurs provinces

Notre experte météo Emilie Dupuis le disait hier: "Cet épisode de chaleur ne va durer que 24 heures". Les prévisions de l'IRM le confirment ce mardi. La journée s'annonce ensoleillée sur les régions s'étendant du centre à l'est du pays qui devront toutefois composer avec des voiles d'altitude de plus en plus présents au fil de la journée.

Sur l'ouest du territoire, le temps sera en revanche plus nuageux. Partout, les maxima seront en nette hausse avec des valeurs comprises entre 28 et 31 degrés.