Jusqu'à -9 degrés dans la nuit de lundi à mardi

Le ciel sera encore couvert avec une possibilité de quelques chutes de neige lundi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique belge (IRM) à la mi-journée. Au cours de l'après-midi, davantage d'éclaircies pourraient faire leur apparition dans l'est et le nord-est du pays. Les maxima se situeront entre 0 degré à la mer et -5 degrés dans les cantons de l'Est. Un vent modéré, voire assez fort à la Côte, renforcera la sensation de froid.