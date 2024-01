Jusqu'à moins 10 degrés la nuit de mercredi à jeudi

Le soleil réchauffera quelque peu les coeurs ce mardi après-midi avant que le ciel ne devienne de plus en plus nuageux et donne lieu à de faibles chutes de neiges sur le sud du pays durant la nuit. Les minima chuteront jusqu'à -9°C.

Au sud du sillon Sambre et Meuse, les chutes de neige seront abondantes, surtout l'après-midi. De l'air un peu plus doux remontera parfois jusqu'à l'extrême sud du pays, pouvant temporairement y induire des précipitations sous forme de granules de glace, de neige ou de pluie verglaçante.

Du Hainaut à la Campine, de fréquentes chutes de neige sont annoncées. Au nord d'une ligne Poperinge-Diest-Kleine Brogel, les précipitations neigeuses devraient rester limitées, mais une couche de neige pourrait quand même se former au sol. Les maxima seront légèrement positifs à la Côte, voisins de 0 °C ou légèrement négatifs ailleurs, mais atteindront jusqu'à +3 ou +4 °C en Lorraine belge.

Mercredi soir, de nouvelles chutes de neige sont encore attendues au sud du sillon Sambre et Meuse. Durant la nuit, le temps deviendra sec sur la plupart des régions. Les minima seront compris entre -10 et -1 °C mais la combinaison des éclaircies et d'un éventuel manteau neigeux pourrait localement conduire à des valeurs encore plus basses.