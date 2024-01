La Belgique toujours sous la neige ce jeudi matin: circulation difficile sur les routes secondaires

Elle n'aura surpris personne tant elle était attendue: la neige tombe depuis mercredi sur le pays. Les premiers flocons sont arrivés dans le sud avant d'atteindre le centre du pays en fin de matinée.

09h25 Pas de perturbation à Brussels Airport malgré la neige Si la neige a provoqué mercredi plusieurs retards et annulations, elle n'avait jeudi matin que peu d'impact sur le trafic aérien, a indiqué une porte-parole.

En raison d'importantes chutes de neige, plusieurs vols ont été annulés mercredi et des retards enregistrés. "Toutes les pistes sont déneigées et ouvertes. Il y a également des camions en suffisance pour effectuer le dégivrage des avions", a souligné la porte-parole. "Tout au plus, il peut y avoir un peu de retard".

09h00 L'épandage continue sur nos routes

08h53 Certains examens annulés à la haute école Henallux Vous êtes plusieurs à nous avoir signalé l'annulation de certains examens, ce jeudi matin, "à cause des conditions de circulation" à l'Henallux. On rappelle qu'ils ont repris selon les horaires prévus, en revanche, à l'université de Liège.

08h09 Attention aux trottoirs glissants Il est plutôt compliqué, pour les piétons aussi, de circuler dans la capitale ce matin. Et pour cause, la plupart des trottoirs sont complètement enneigés et à certains endroits, des plaques de verglas se sont formées. C'est donc très glissant. Dans la soirée d'hier soir, les pompiers de Bruxelles dénombrent 46 chutes sur la voie publique. À Charleroi aussi, les trottoirs glissent énormément, nous racontent les riverains qui tentent de se déplacer en toute sécurité.

07h35 La circulation est plus compliquée qu'hier matin La circulation est plus compliquée qu'hier matin à cette heure-ci avec cette neige et ces plaques de verglas qui compliquent votre circulation. On compte actuellement 436 km de files cumulées sur l'ensemble de notre réseau routier. Pas mal de camions en difficultés comme sur l'E42 au niveau de la sortie de l'Aire de Spy en direction de Liège. Sur l'E411 à Longlier, à Neufchâteau à Léglise vers Bruxelles. A Neufchâteau en direction du Luxembourg. Vous pouvez retrouver l'info trafic en direct sur notre site info.

07h20 "Les sites de la SNCB et du TEC ne fonctionnent plus" Vous êtes plusieurs à nous avoir contactés via le bouton orange alertez-nous pour signaler que les sites web de la SNCB et du TEC n'étaient pas accessibles ce matin. Il était conseillé, étant donné les conditions hivernales, de consulter ces sites pour avoir plus d'informations sur les trains et les bus qui circulent. Il est probable qu'à la suite de cela, les sites soient tout simplement surchargés. À l'heure d'écrire ces lignes, les principaux concernés ne se sont pas exprimés. La page d'accueil de la SNCB stipule uniquement que "tout est mis en œuvre pour rétablir la situation au plus vite".

07h19 Circulation compliquée sur le réseau secondaire à Charleroi C'est un peu la galère ce matin à Charleroi sur le réseau secondaire. Quelques véhicules passent vraiment très lentement. On roule à peine à dix ou quinze kilomètres heure et ça glisse dès la sortie d'autoroute sur le réseau secondaire.

06h54 Peu de transports en commun circulent ce matin Namur: le site TEC indique qu'aucun bus n'est sorti du dépôt

le site TEC indique qu'aucun bus n'est sorti du dépôt Brabant wallon: rien ne roule

rien ne roule Charleroi: uniquement le métro est en circulation

uniquement le métro est en circulation Liège: pas de bus

pas de bus Luxembourg: rien ne roule

rien ne roule Bruxelles: tout roule, à l'exception de 4 lignes de bus

06h48 Quelle est la situation sur les routes?

06h41 L'ensemble des régions placées en alerte aux conditions glissantes jusqu'à midi, sauf le littoral Vigilance jaune aux conditions glissantes ce matin sur la quasi-totalité du territoire. Il faudra se méfier de la formation de plaques de glace et de neige, ce qui explique le long maintien de cette vigilance jaune. En Wallonie, les plus grandes quantités de neige concernent une zone s'étendant depuis la région de Mons vers la province de Liège. La Cellule d'Action Routière (CAR) recommande à tous les usagers "de limiter leurs déplacements et de rester très prudents s'ils doivent prendre la route ce matin en Wallonie." La circulation des véhicules affectés au transport de choses, dont la longueur excède 13 mètres, reste interdite sur plusieurs axes routiers, à savoir l'autoroute E25 (A602-A26) entre l'échangeur de Loncin et de Massul dans les deux sens et l'autoroute E42 (A27) entre Verviers et Steinebruck dans les deux sens.

06h30 Les écoles et les crèches ouvriront elles leurs portes? Un certain nombre d'écoles et de crèches étaient fermées ce mercredi. Une évaluation doit être faite ce matin et les décisions seront prises au cas par cas, en fonction de la situation de chacun.

06h19 Reprise des examens à l'université de Liège Les examens reprennent selon les horaires prévus, ce jeudi, à l'université de Liège. Toutefois, en raison des problèmes de transport qui risquent de se produire à nouveau, l'université demande aux enseignants de prendre en compte les difficultés qui persisteraient et de mettre en place des adaptations dans la mesure du possible.

06h16 Et pour les avions ? L'aéroport de Bruxelles prévient que des retards et des annulations sont inévitables et recommande aux voyageurs de vérifier l'état de leur vol sur leur site internet avant de partir.

06h10 Pas de bus TEC dans le Brabant wallon ce matin La société maintient le niveau 4 de son plan intempéries dans la province. Dans les autres régions aussi, la circulation pourrait être perturbée. Vérifiez sur le site si votre ligne est maintenue.

21h19 L'E411 toujours en difficulté La situation est toujours aussi compliquée sur l'E411, qui aura été embouteillée durant une grande partie de la journée. A l'heure d'écrire ces lignes, le constat reste le même : des files, et des avancées très lentes des malheureux automobilistes.

20h45 Le bitume de l'E40 est encore... blanc Image étonnante que nous recevons de l'E40 en direction de Liège. En effet, comme vous le voyez, la route est encore assez blanche alors que les chutes de neiges ont cessé. Les automobilistes ont probablement préféré rester chez eux.

20h38 Reprise des examens à l'ULiège L'ULiège propose la reprise des examens selon les horaires prévus jeudi, annonce un communiqué signé de la rectrice Anne-Sophie Nyssen et envoyé aux étudiants, mercredi en début de soirée. L'analyse des prévisions météorologiques laissent entrevoir une amélioration pour ce jeudi 18 janvier, précise le communiqué. Des problèmes de transport pouvant persister à certains endroits, l'université a demandé aux enseignants de prendre en compte les difficultés qui persisteraient et de mettre en place des adaptations dans la mesure du possible. L'ULiège demande aussi aux étudiants de "rester attentifs aux messages de suivi des enseignants et des autorités de l'université". Les examens programmés mercredi avaient été remis à une date ultérieure au vu des conditions climatiques.

20h16 Toujours plus de bouchons Dans le courant de l'après-midi, nos confrères de la VRT annoncaient un total de plus de 1.000 kilomètres de bouchons sur les routes de notre pays. Ce soir, vers 20 heures, ce sont 1.5000 kilomètres qui sont comptabilisés, selon nos confrères de la RTBF.

19h50 Les écoles ont du manoeuvrer Les conditions difficiles ont rendu compliquée la journée des écoliers. Malgré que l'on soit mercredi, petite journée pour les élèves, les écoles, comme à Liège, ont du se démener pour trouver des solutions. D'autres, en revanche, ont du se résoudre à suspendre les cours.

19h36 Le réseau TEC particulièrement touché par la neige En difficulté durant le courant de la journée, le réseau des bus TEC a été mis définitivement à l'arrêt en fin de journée après le passage au niveau 4 de son plan intempéries sur toutes les provinces wallonnes en raison des chutes de neige et des pluies verglaçantes qui touchent la Belgique depuis la matinée. Seules quelques lignes de bus circulaient encore dans le Namurois alors que le métro léger de Charleroi roule toujours, a précisé Stéphane Thiery, directeur marketing et porte-parole du TEC.

19h30 Quelques conseils de la police Restez prudents sur les routes !

19h29 Tunnel de Cointe fermé Le tunnel de Cointe, sur la liaison E25-E40, est fermé dans le sens Ardennes-Bruxelles, nous informe notre journaliste Vincent Jamoulle. En cause : la Montée vers Loncin bloquée par des véhicules qui glissent.

19h20 Chaos sur le ring durant toute la journée Dans la capitale aussi, on en a bavé à cause de la neige. Le ring a été bloqué et circulait au ralenti toute l'après-midi tandis qu'à l'intérieur de la ville, les ennuis ont été nombreux également.

19h14 A Liège, c'est la galère Sur l'autoroute E25, la circulation n'est pas facile. Les automobilistes, avec des pneus neige, peuvent rouler, mais pour cela, il a fallu mettre de côté tous les camions, bien qu'ils avaient l'interdiction de rouler. En effet, dans ceux-ci, de nombreux camionneurs étrangers semblaient ne pas avoir compris cette règle et se sont retrouvés en difficultés sur les routes enneigées.

19h04 Des retours compliqués ce soir Avec toute cette neige, les retours à la maison risquent d'être compliqués... Pour ceux ayant dû prendre leur voiture, la route habituelle ressemblait fort à un long chemin de croix. Pour y parvenir, de nombreuses personnes se sont entraidées, que ce soit dans la capitale, ou dans les provinces wallonnes.

18h54 Retards et annulations à l'aéroport de Bruxelles En raison des chutes de neige persistantes, des retards et des annulations de vols sont à prévoir à l'aéroport de Bruxelles-Capitale mercredi soir. "Les pistes doivent être déneigées et les avions dégivrés. Cela prend du temps", a déclaré la porte-parole Ihsane Chioua Lekhli. Hormis quelques vols annulés en provenance et à destination de l'Allemagne en raison de problèmes dans les aéroports de Francfort et de Munich, l'aéroport de Zaventem n'a pas connu de problèmes majeurs jusqu'à présent. Mais en raison des chutes de neige qui se poursuivent, de nouveaux retards et de nouvelles annulations sont inévitables. L'impact risque d'être important. Brussels Airport conseille aux passagers de vérifier l'état de leur vol sur le site web de l'aéroport. Les compagnies aériennes informeront les passagers si leur vol est annulé.

18h36 Du ski en Belgique ! La neige paralyse le pays et nos routes... mais certains préfèrent prendre ça à la légère et en profitent pour skier dans leur propre jardin !

18h27 Conditions glissantes : du mieux dans le Luxembourg En orange depuis ce matin sur la carte à l'alerte aux conditions glissantes, la province de Luxembourg repasse en jaune. Le reste de la Wallonie, excepté le Brabant Wallon, est toujours en orange.

18h20 Pendant ce temps-là, certaisn s'amusent... Loin des tracas, à Namur, les plus jeunes s'amusent et profitent des plaisirs de la neige...

18h04 Conditions difficiles sur l'A602 La A602 est paralysée en direction de l'échangeur de Loncin à la Montée de Liège. Un tracteur a été mobilisé pour dégager les véhicules glissants, accentuant les perturbations sur cette portion autoroutière.

18h01 Ring bloqué La situation est critique sur le ring vers Waterloo où la circulation est quasiment à l'arrêt. Le ring est embouteillé depuis plusieurs heures suite aux chutes de neige de la journée.

17h53 Etat de la circulation dans votre région La police fédérale détaille les problèmes de circulation : PROVINCE DE NAMUR:

N98 - bloquée à hauteur de Mettet

RN958- bloquée à hauteur de Floriffoux

A15/E42 - accident à Hingeon vers Liège

N80 - bloquée à Gelbressée

N5 - camion bloqué à Laneffe

N988 - bloquée à hauteur de Tamines

N5 - accident à Jamagne PROVINCE DE LIEGE

A3 - accident à Eynatten vers Allemagne

A3 - accident à Lincent vers Bruxelles

A26 - bk 6 - une trentaine de camion en perdition - évitez les lieux !

N90 - entre bk 107 et 115 chaussée très glissante

Echangeur de Battice : très glissant PROVINCE DU LUXEMBOURG:

n30 - bloquée à hauteur de Tailles

N4 fermée vers Luxembourg à la Bk 176.6 et déviation via le village de Metzert. PROVINCE DU HAINAUT:

A16 - accident à Gaurain vers Tournai

A501- accident à Bois-D'Haine vers Namur

N60- bk 49.2 Chaussée glissante

Echangeur de Jumet vers Paris -Très glissant PROVINCE DU BRABANT WALLON:

Accès Wauthier-Braine vers Charleroi impraticable

A4 - Chaussée glissante à hauteur de Wavre

17h30 De l'entraide à Lodelinsart et à Wezembeek-Oppem A Lodelinsart, on s'entraide ! Certains riverains ont du mal à circuler sur les routes alors on donne un coup de main à ceux qui ont des difficultés. (c) Fabian Van Hove Même chose à Wezembeek-Oppem où les voitures ont du mal à circuler.

17h14 Les bus à l'arrêt La TEC passe au niveau 4 de son plan intempéries : la circulation des bus est à l'arrêt en Wallonie. Ce matin, les bus étaient déjà en difficulté dans les provinces de Luxembourg et de Liège.

17h07 Le point sur la circulation dans le pays Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la circulation est très compliquée dans certains régions du sud du pays. Bruxelles et la province de Liège sont particulièrement touchées. (c) Google Maps

16h58 Bruxelles-Propreté suspend certains de ses services Suite aux abondantes chutes de neiges et aux conditions de circulation particulièrement difficiles sur le territoire de la Région mais aussi après avoir dégagé certains de ses camions immobilisés sur des chaussées enneigées, Bruxelles-Propreté a décidé d’interrompre ses services et de faire rentrer, cette après-midi, l’ensemble de ses véhicules chargés de la collecte tant en sacs qu’en conteneurs. Les collectes de sapins, de déchets verts et de déchets alimentaires n’ont donc pas été assurées à Uccle, Auderghem, Watermael-Boitsfort, Etterbeek et Woluwe-Saint-Pierre.

16h49 Des retards à l'aéroport de Bruxelles La porte-parole de l'aéroport a expliqué à nos confrères de Het Laastse Nieuxs que la piste 25R "doit être déneigée". De ce fait, les avions ne peuvent pas décoller de l'aéroport cet après-midi, ce qui entraîne donc des retards.

16h37 Chaos sur les routes namuroises Pour l'instant, c'est dans la province de Namur que les routes sont les plus endommagées par la neige. La n98 est bloquée à hauteur de Mettet, tandis que la RN958 est bloquée à hauteur de Floriffoux. Un accident a été signalé sur l'A15/E42, à Hingeon vers Liège tandis que sur la N5, deux camions, à Philippeville et à Laneffe, sont bloqués.

16h28 Point dans le Brabant Wallon L'Accès Wauthier-Braine vers Charleroi a été noté comme étant comme "impraticable" par l'info route de la Police Fédérale. En ce qui concerne l'A4, elle est nommée comme étant "glissante" à hauteur de Wavre. Méfiance donc !



16h24 Les couches de neige augmentent La neige continue de tomber et forcément, le manteau blanc s'épaissit de plus en plus. Via le bouton orange Alertez-nous, Marie-Laure nous signale que 12 centimètres sont déjà tombés sur La Hulpe.

16h19 Plus de 1.000 kilomètres d'embouteillages Selon les informations routières de nos confrères de la VRT, plus de 1.000 kilomètres de bouchons ont été recensés sur les routes belges depuis le début des chutes de neige sur notre pays. "Nous allons probablement aller un peu plus haut", a déclaré l'expert en circulation Hajo Beeckman.

16h01 La situation empire sur nos routes Nouveau point sur la situation sur les routes, où cela se dégrade sérieusement. La police fédérale note deux accidents sur l’A3 en province de Liège ainsi que deux autres accidents sur l’A16 et l’A501 dans le Hainaut. Dans la province de Luxembourg, la n30 est bloquée à hauteur de Tailles.

15h53 Des files sur le ring de Bruxelles De gros embarras de circulation sur le ring de Bruxelles. Dans la zone intérieur, à Groenendael, vers Waterloo, des camions sont à l'arrêt dans les portions pentues.

15h46 ...tout l'inverse sur les lignes TEC La neige continue de tomber ce mercredi après-midi et les conditions de circulation se dégradent sur les routes. Cela a contraint le TEC à passer au niveau 4 de son plan intempéries sur la majorité des lignes à Liège-Verviers, indique mercredi après-midi Stéphane Thiery, directeur marketing et porte-parole du TEC. Environ 130 lignes de bus sur le réseau Liège-Verviers sont à l'arrêt. "Depuis ce milieu d'après-midi, les bus à Liège-Verviers ne sont plus capables de rouler en garantissant la sécurité des usagers et du personnel, la décision vient donc d'être prise de passer au niveau 4 du plan intempéries. C'est devenu trop risqué", explique M. Thiery. Une cinquantaine sont toujours desservies, "soit en étant déviées soit avec difficulté", précise Isabelle Tasset, porte-parole du TEC Liège-Verviers.

15h45 Situation calme sur les rails... Aucune perturbation importante à la suite des intempéries sur le sud de la Belgique n'est à signaler mercredi à la mi-journée, a indiqué mercredi vers 13h30 Frédéric Sacré, porte-parole du gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel. Mercredi matin, seule la ligne entre Athus et Bertrix a été coupée de tout trafic en raison d'un camion qui a glissé et bloqué un passage à niveau à hauteur de la gare de Saint-Vincent/Bellefontaine. "Les trains n'ont pu circuler durant deux heures, mais le trafic a été rétabli depuis lors", a précisé le porte-parole d'Infrabel.

15h34 Les routes wallonnes sous la neige En province de Namur, la n90 est bloquée à hauteur de Franière, tandis que la n98 est bloquée à hauteur de Mettet. Enfin, la n958 est bloquée également à hauteur de Florrifoux. En ce qui concerne les provinces de Liège, Luxembourg et du Hainaut, la situation sur les routes est normale, d'après les informations de la Police Fédérale.

14h59 Prudence sur les routes ! Sans surprise, les routes sont enneigées et dangereuses. Comment faire pour pour ne pas déraper ou glisser au volant ? Voici quelques conseils de Benoit Godart, porte-parole de l'Institut Vias. À lire aussi Rouler sur la neige ou le verglas: comment éviter de déraper?

14h42 La neige fait des heureux La neige, c'est l'horreur pour certains mais le bonheur pour d'autres. Loin des tracas de circulation, les enfants s'amusent et forment les premiers bonhommes de neige de 2024.

14h31 Activités extra-sportives annulées un peu partout La neige, qui tombe de manière abondante ce mercredi, risque le déroulement de l'après-midi pour les jeunes. De nombreuses activités extra-scolaires sont notamment annulées cet après-midi. À Andenne, par exemple, la neige est présente et elle rend difficile ces activités. La décision a été prise un petit peu en dernière minute en raison de l'arrivée tardive de la neige, mais ça y est, cela a été décidé : l'Andenne Arena a annulé toutes ses activités extra-scolaires. Cependant, les locaux restent ouverts, il n'y aura simplement pas de sport à l'intérieur des murs du centre sportif.

13h45 Transports en commun: quelles sont les perturbations à l'heure actuelle? Les transports en commun s'adaptent aux conditions météo. Le réseau TEC a décidé de suspendre certaines lignes. En raison des pluies verglaçantes, les bus sont complètement à l'arrêt en province de Luxembourg. "Pour les autres provinces, le plan intempéries a été activé par le TEC. Cela implique que des contrôleurs circulent en voiture sur les lignes pour vérifier si les trajets permettent encore le passage de bus. Si ce n’est pas le cas, des déviations sont mises en place et, dans les cas les plus problématiques, des trajets sont annulés", explique notre journaliste Gauthier Falque. "Et la situation risque d’évoluer cet après-midi car les quantités de neige seront encore plus importantes. Cela veut dire que des personnes qui ont pu prendre le bus sans problème ce matin auront peut-être plus de souci pour rentrer chez eux en fin de journée", ajoute-t-il. Pour les trains, par contre, la neige ne pose actuellement pas de problème.

13h11 La neige va-t-elle continuer à tomber dans les heures qui viennent? La neige est en train de tomber massivement en Wallonie. En province de Luxembourg, ce sont plutôt des pluies verglaçantes. Comment la situation va-t-elle évoluer ? Faut-il encore s'attendre à de fortes chutes de neige ? "Durant la soirée tout le pays sera concerné. Mais, si vous tracez une ligne cet après-midi de Mons à Liège, il y a vraiment cette bande neigeuse. Sur le centre du pays, c’est aussi de la neige. On pourrait avoir un peu plus de neige fondante, cela dépend des températures. Mais, à partir de 19h, on retombe dans un régime de neige, de neige qui tient donc évidemment des conditions glissantes", prévoit Emilie Dupuis en direct dans notre édition spéciale sur RTL.

13h03 Deux autoroutes interdites aux camions en province de Liège Notre journaliste Vincent Jamoulle revient sur les conditions de circulation difficiles en raison des conditions météo. Le trafic des poids lours est perturbé par endroits. "À partir de 13h et jusqu'à nouvel ordre, la région et la police fédérale ont pris des mesures pour interdire à tous les camions de plus de 13 mètres de circuler sur deux portions d'autoroute avec des pentes plus élevées: la E25 entre l'échangeur de Loncin et l'échangeur de Neufchâteau, ainsi qu'entre Verviers et la frontière allemande", explique-t-il en direct.

12h53 Olivier Schoonejans en direct de l'IRM: "En quelques minutes, tout s’est drapé d’un manteau blanc" Olivier Schoonejans était en direct ce mercredi dès 12h35 depuis l’Institut royal météorologique à Uccle pour l’édition spéciale consacrée au retour de la neige ce mercredi. "C’est un peu le cœur du réacteur, c’est ici que les cartes sont remises à jour pour voir où en est l’offensive neigeuse", explique le présentateur. En fin de matinée, la neige est arrivée sur place. "En quelques minutes, tout s’est drapé d’un manteau blanc".

12h35 Plusieurs accidents et des écoles fermées à Aubange Les conditions glissantes ont provoqué des embarras de circulation mercredi matin sur les routes de la province du Luxembourg. Notamment dans la commune d'Aubange, où la zone de secours rapporte plusieurs accidents. Des écoles ont par ailleurs été fermées, rapporte le bourgmestre François Kinard.



11h35 Des pluies verglaçantes plutôt que de la neige : la preuve en images

11h25 Premiers flocons à Bruxelles En cette fin de matinée, les premiers flocons tombent sur Bruxelles. Dans la capitale, l'IRM prévoit une accumulation d'1 à 5 cm de neige. En Wallonie, les plus grandes quantités de neige devraient concerner une large zone s'étendant depuis la région Mons-Beaumont (Hainaut) vers la région de Saint-Vith-Liège (Liège) où 10 à localement 25 cm pourront tomber (parfois temporairement sous forme de neige mouillée). Entre le nord de cette zone et la frontière linguistique, on attend de 5 à 10 cm de neige ou plus. Au sud de cette zone, de la neige mouillée ou de la pluie verglaçante seront fréquemment observées avant de s'y transformer également en neige mercredi soir. Cette zone de précipitations quittera finalement le sud-est du pays jeudi tôt en matinée.

11h03 Camionneurs bloqués sur la E411 à Habay-la-Neuve Sur l'aire de la station-service qui jouxte la E411 à Habay-la-Neuve, les camionneurs bloqués prennent leur mal en patience, comme Amine : "La police bloque aux frontières, notamment en direction du Luxembourg. Et là nous sommes bloqués depuis hier soir. Impossible de bouger quoi. On comprend parce que c'est un danger pour les usagers des routes et surtout pour nous. Le moindre coup de frein, le moindre, la moindre distance peut nous faire un accident, voire très grave." Outre la situation des camionneurs, Jean-François Six fait le point sur la situation dans la province du Luxembourg ce matin : "Ça ne s'arrange franchement pas ici en sud-Luxembourg. La pluie est toujours en train de tomber et le thermomètre de ma voiture affiche -3 degrés. Pas besoin de vous faire un dessin. Clairement, le sud-Luxembourg c'est une véritable patinoire. L'alerte rouge reste en vigueur en Luxembourg et ce n'est pas un luxe. Les bus ont été rappelés aux dépôts pour la plupart et les écoles viennent de décider pour certaines de suspendre leurs cours."

10h18 Les écoles communales de Verviers fermées Louise n'est pas à la maison mais à la garderie car son école, comme toutes les autres écoles communales de Verviers, est fermée ce mercredi.

09h46 L'ensemble du réseau TEC à l'arrêt en province de Luxembourg L'ensemble du réseau TEC de la province de Luxembourg est à l'arrêt ce mercredi matin en raison des pluies verglaçantes qui s'abattent sur la région, a indiqué Stéphane Thiery, directeur marketing du TEC. La situation est normale dans les autres provinces wallonnes, sauf à Liège, où la circulation des bus est légèrement perturbée. La société wallonne de transport en commun invite ses usagers à planifier leur voyage via le site tec.be, où ils peuvent consulter les perturbations en direct, province par province, et à consulter ses réseaux sociaux. L'IRM a émis une alerte aux conditions glissantes pour la quasi-totalité de la Belgique, à l'exception de la Côte. Si la Flandre, Bruxelles et le Brabant wallon sont en code jaune, les provinces du Hainaut, Liège et Namur sont en orange. La province de Luxembourg a, elle, été placée en alerte rouge, soit le niveau maximal.

09h39 Des kilomètres de files de camions à Arlon Les Luxembourgeois empêchent les camions d'entrer sur leur territoire. On note 3 kilomètres de files de camions sur la E411. Les voitures circulent bien, l'autoroute est dégagée, mais les sorties et parkings sont excessivement glissants.

09h37 La Wallonie en phase de pré-alerte routière La Cellule d'Action Routière (CAR) composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), de la Police Fédérale de la route et du centre Perex (SPW Mobilité Infrastructures) a décidé d'enclencher la phase de pré-alerte routière à compter de 06h00 ce mercredi. La phase de pré-alerte routière consiste à maintenir la mobilité par le recours à des moyens complémentaires : rappel des engins de déblocage, traitement spécifique des côtes à risque et renforcement des actions d'épandage (travail en cascade des épandeuses). Elle permet aussi la mobilisation de forces de police supplémentaires. Tous les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, éviter toute manœuvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, prévoir les équipements nécessaires (pneus neige), bien vérifier l'état de leur véhicule et ne pas dépasser les épandeuses.

09h27 "Les précipitations arrivent sur la partie centrale de la Wallonie" David Dehenauw, notre météorologue, a fait le point sur les précipitations hivernales ce matin sur Bel RTL. "Les précipitations arrivent sur la partie centrale de la Wallonie graduellement. Sur le sud, il s’agit plutôt de pluies verglaçantes sur une bonne partie de la province du Luxembourg. Sur le sud de Namur et le sud du Hainaut, pour l’instant, c’est de la neige. Localement dans ces provinces, il n’est pas exclu d’avoir des pluies verglaçantes de manière très ponctuelle. Sur le nord de la Wallonie, c’est de la neige. Cette zone va arriver à Bruxelles et la frontière linguistique un peu avant midi", précise celui qui est aussi le chef du bureau du temps à l’IRM, l’Institut royal météorologique. La zone de neige traverse donc notre pays depuis la France et si peu de neige est attendue en Flandre et à Bruxelles (1 à 5 cm), d'importantes quantités de neige (10 à localement 25 cm) devraient en revanche tomber sur l'axe Mons-Beaumont (Hainaut) - Saint-Vith (Liège) notamment.