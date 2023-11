La Cellule d'action routière appelle à la vigilance en raison des prévisions météo

La Cellule d'action routière (CAR) appelle tous les automobilistes à la prudence en raison des averses hivernales attendues dans le courant de la nuit de vendredi à samedi ainsi que samedi matin, en particulier sur le réseau secondaire et sur les hauteurs de la province de Liège.

Les premières chutes de neige significatives de la saison pourraient tomber ce week-end, essentiellement au-dessus de 500 mètres d'altitude.

En conséquence, la CAR (qui rassemble le Centre régional de crise de Wallonie, le centre Perex et la Police Fédérale de la route) "confirme que tous les moyens conventionnels en personnel et en matériel du Service public de Wallonie restent mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales", a-t-elle fait savoir vendredi.