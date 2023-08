La chaleur et le soleil de retour sur le Plat pays

Cet après-midi, le temps sera assez ensoleillé en haute Belgique même si des nuages cumuliformes pourront bourgeonner sur le relief et éventuellement conduire à un orage. Les maxima se situeront entre 24 et 27 degrés en Ardenne ainsi qu'en région côtière et entre 27 et 29 degrés en plaine, annonce l'Institut royal météorologique (IRM).