La circulation des trains interrompue entre Visé et Maastricht en raison des inondations

Le trafic ferroviaire est interrompu samedi matin entre Visé et les Pays-Bas en raison de la crue d'un ruisseau à proximité du village de Mouland (province de Limbourg), indique Infrabel. Le gestionnaire du réseau ferroviaire précise que la situation n'est pas meilleure sur le territoire néerlandais et qu'aucun train ne circule donc jusqu'à Maastricht.

Une grande quantité d'eau recouvre actuellement un segment des voies et un passage à niveau situé à Mouland, localité particulièrement touchée par les fortes pluies de la nuit et située dans la commune des Fourons. "Nos équipes restent mobilisées mais sont dans l'incapacité de fixer un délai pour une reprise du trafic. Il faut attendre la décrue avant d'évaluer l'ampleur des dégâts et la durée des travaux de remise en état, tant des voies que du passage à niveau", précise Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel.

Les chemins de fer néerlandais (NS) ont mis en place un service de navettes de bus entre Visé et Maastricht.