La collecte des déchets à Bruxelles légèrement perturbée en raison de la neige annoncée

La collecte des sacs-poubelles, conteneurs et le ramassage des encombrants seront légèrement perturbés mercredi en Région bruxelloise à la suite des chutes de neige et averses de pluies verglaçantes annoncées par l'Institut royal météorologique (IRM), a annoncé mardi l'agence régionale Bruxelles Propreté.

Ainsi, les 120 camions de collectes prévus en matinée anticiperont leur départ d'une demi-heure pour permettre aux équipes de clôturer leur tournée avant la fin de matinée et le début des premières chutes de neige, selon les prévisions de l'IRM.

Les 57 camions qui doivent normalement assurer leurs tournées dans l'après-midi et en soirée ainsi que les 90 camions en charge de la vidange des conteneurs devraient par contre partir aux horaires habituels. "La direction opérationnelle de l'agence a d'ores et déjà sensibilisé les chauffeuses et chauffeurs aux conditions qu'ils rencontreront, selon toute vraisemblance" mercredi, a précisé Bruxelles Propreté par voie de communiqué.