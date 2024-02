La Dendre et ses affluents en alerte de crue

Les niveaux sur le bassin de la Dendre et ses affluents restent orientés à la hausse et sont supérieurs aux seuils d'alerte. Cette tendance à la hausse se maintiendra au cours des prochaines heures et "les débits maximums devraient être atteints au cours de la soirée", est-il précisé sur le site internet. Les débits resteront toutefois inférieurs aux valeurs maximums mesurées au début du mois de février.

Plusieurs cours d'eau sont également en pré-alerte de crue. La Haute Meuse (amont et aval), la Chiers et affluents et la Haute Sambre étaient déjà en pré-alerte de crue lundi matin. La Senne et ses affluents sont, eux aussi, passés en pré-alerte entre-temps.