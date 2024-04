La Grèce à nouveau tapissée d'épais nuages de poussière du Sahara

"Il s'agit du plus sérieux épisode de concentration de poussière et de sable transférées du Sahara depuis les 21 et 22 mars 2018 quand d'épais nuages avaient alors envahi surtout l'île de Crète", affirme Kostas Lagouvardos.

La Grèce avait été frappée depuis fin mars par deux épisodes similaires, apparus dans d'autres pays européens comme la Suisse ou la France rendant l'air difficilement respirable pour de nombreuses personnes.

Le Sahara est la plus grande source de poussières minérales, en libérant entre 60 et 200 millions de tonnes par an et si les plus grosses particules retombent rapidement au sol, les plus petites peuvent être transportées sur des milliers de kilomètres et atteindre toute l'Europe.