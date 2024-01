La Haute Meuse et les Moyenne et Basse Semois restent en phase d'alerte de crue

La Haute Meuse (amont et aval) et les Moyenne et Basse Semois étaient encore en phase d'alerte de crue vendredi après-midi. La Haute-Meuse devrait passer sous le seuil d'alerte dans la nuit de samedi à dimanche alors qu'au sud de la Wallonie, la Semois et ses affluents devraient quitter la phase d'alerte dans le courant de la journée de samedi, selon les données fournies par la carte hydrométrique du Service public wallon.