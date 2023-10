Meteo France a placé samedi la Martinique en vigilance orange pour "fortes pluies et orages", alors que les précipitations sont continues sur l'île antillaise depuis le passage de l'ouragan Tammy.

Le sud-est de l'île, où des débuts d'inondation ont été signalés, est le plus touché, selon les secours. "Nous avons reçu des appels pour des montées des eaux au Marin, au Vauclin, à Rivière-Pilote et à Sainte-Anne", a précisé à l'AFP le service de secours et d'incendie de Martinique.

Les pompiers ont pour le moment assuré des missions de reconnaissance, sans que des prises en charge ne soient nécessaires.

Dans un communiqué, la préfecture de la Martinique a recommandé à la population de "prendre connaissance des bulletins météo et des consignes de comportement" et "d'éviter au maximum les sorties dans les zones exposées: mer, montagne, forêt, littoral".