La phase d'alerte routière maintenue en Wallonie

Au vu des dernières prévisions météorologiques, la phase d'alerte routière est maintenue en Wallonie, a annoncé jeudi matin la Cellule d'action routière (CAR) dans un communiqué. Elle invite les automobilistes qui doivent impérativement prendre la route à la plus grande prudence et leur demande de faciliter le passage des véhicules d'épandage et de déneigement.