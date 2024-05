La phase provinciale de gestion de crise levée en province de Liège après les inondations

Au niveau de la mobilité, l'autoroute E25 à hauteur de Visé a pu être rouverte vers 07h30. Excepté le centre de Dalhem ainsi que la Rue de Tilff à Liège, la plupart des voies de circulation sont désormais ouvertes.

Sur la base de ces différents éléments et en accord avec les services concernés, le gouverneur a donc décidé de lever la phase provinciale de gestion de crise à 10h00.

Le gouverneur a tenu à remercier l'ensemble des services d'intervention, pompiers, services médico-sanitaires et psychosociaux, police, protection civile et les autorités et services communaux pour leur investissement et pour les interventions qui devront encore avoir lieu au cours de cette journée.