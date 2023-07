La pluie continuera à rythmer notre météo jusqu'à samedi soir

Le ciel sera partiellement à très nuageux vendredi après-midi et en soirée, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les éclaircies les plus généreuses se trouveront dans la partie nord-ouest du pays, qui composera avec un faible risque d'averses. Dans la moitié sud-est, le ciel sera plus menaçant avec des averses de plus en plus nombreuses au fil des heures. Elles gagneront aussi progressivement en intensité et pourront s'accompagner d'orages. Les maxima, de saison, oscilleront entre 20° et 24° sous un vent modéré d'ouest à sud-ouest.