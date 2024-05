La pluie joue les prolongations entre les éclaircies

Le ciel sera encore très nuageux ce vendredi après-midi, avec des pluies toujours possibles dans le nord du pays. Le temps sera généralement sec par la suite, avec des éclaircies venant du sud. Il fera moins doux que ces derniers jours avec des maxima entre 11 et 16 degrés, sous un vent de sud-ouest modéré à assez fort, et même assez fort à fort sur la côte.

Samedi débutera sous les éclaircies et un temps sec, mais celui-ci évoluera dans le courant de la journée. Les nuages envahiront le ciel pour apporter des périodes de pluie ou d'averses, avec un risque d'orage localisé. Les maxima se situeront entre 12 et 16 degrés, sous un vent faible à modéré de sud à sud-est.

Le week-end se poursuivra dans la grisaille. Le ciel sera très changeant à parfois très nuageux, dimanche, avec un risque de quelques ondées locales sur le nord de la Flandre et le flanc sud de l'Ardenne. Il fera entre 13 et 15 degrés en Ardenne et dans la région côtière, et autour de 16 ou 17 degrés dans le reste du pays.

L'IRM prévoit encore des périodes de pluie lundi, avant que le temps redevienne généralement sec mardi en cours de journée.