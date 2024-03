La pluie prolonge son séjour lundi après-midi

Lundi après-midi, le ciel restera très nuageux avec de la pluie, plus abondante sur l'est du territoire, note l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Au sud du pays, le temps sera souvent sec jusqu'en soirée - avec la possibilité de quelques éclaircies en Gaume -, et il le deviendra également sur l'extrême ouest du territoire en cours d'après-midi.

Les maxima seront compris entre 5°C en haute Ardenne et 9°C ou 10°C en basse et en moyenne Belgique. Le vent modéré d'ouest à sud-ouest virera progressivement à l'ouest ou au nord-ouest.

En soirée, le temps restera encore pluvieux sur l'est et le sud du pays. En cours de nuit, un temps plus sec gagnera de nombreuses régions bien que quelques averses resteront possibles sous un ciel toujours très nuageux. Les minima évolueront entre 3°C ou 4°C en Ardenne et 6°C ou 7°C en plaine.