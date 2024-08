La pluie s'enfoncera sur l'ouest puis le centre du pays, mais l'Ardenne sera épargnée

Les nuages s'étendront progressivement sur l'ensemble du pays et les pluies intermittentes gagneront la Basse puis la Moyenne Belgique. En Ardenne, le temps devrait encore rester généralement sec avec quelques éclaircies passagères. Les maxima varieront entre 21°C en haute Ardenne, 22°C en bord de mer, 23°C sur l'ouest et le centre du pays et 25°C en Gaume. Le vent généralement modéré de sud-ouest faiblira en soirée.