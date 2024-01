La province de Luxembourg en alerte orange: jusqu'à 70 l/m² d'eau en 24 heures

Selon l'IRM, des cumuls de précipitations de 25 l/m² en 24 heures seront rapidement atteints au sud du sillon Sambre et Meuse. Les cumuls dépasseront même 50 l/m² et pourraient atteindre 70 l/m² en 24 heures en province de Luxembourg, impliquant le passage en vigilance orange. Au total, les quantités totales de précipitations seront comprises entre 70 et plus de 130 l/m² très localement en 96 heures.

Dans le reste de la Wallonie, il faudra s'attendre à des valeurs supérieures à 50 l/m² dans le nord de la province de Namur et l'ouest de la province de Liège et plus de 100 l/m² dans le sud du Namurois et sur le relief liégeois. Dans le Hainaut, les cumuls se rapprocheront de 50 à 70 voire 80 l/m². Et dans les autres régions du pays, on attend entre 30 à 60 l/m² d'ici la fin de la semaine.