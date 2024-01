La province de Luxembourg rétrograde en alerte jaune jusqu'à jeudi matin

L'Institut royal météorologique (IRM) replace dans son évaluation de mercredi matin la province de Luxembourg en alerte jaune à la pluie. Cet avertissement vaut jusqu'à demain/jeudi 9h00. Les provinces de Namur et de Liège restent en avertissement jaune. Le reste du territoire n'est plus sous alerte.

Depuis lundi 22h00 une alerte jaune à la pluie était en vigueur sur une majeure partie de la Wallonie et une alerte orange valait pour la province de Luxembourg.

Surtout au sud du sillon Sambre et Meuse, les averses seront répandues et parfois intenses, avec des cumuls de précipitations fluctuant entre 15 et 40l/m2 jusqu'à jeudi matin.

Dans les autres régions, on s'attend également à de fortes averses par moments, mais le seuil de l'alerte jaune n'y sera probablement pas atteint. Les quantités estimées jusqu'à jeudi matin se situent entre 5 et 20l/m2 ou très localement un peu plus.

Jeudi, le temps sera temporairement plus sec durant la journée. Une autre zone de pluie active atteindra le pays jeudi soir et durant la nuit de jeudi à vendredi.