La saison 2024 des ouragans dans l'Atlantique s'annonce "extraordinaire"

La saison 2024 des ouragans dans l'Atlantique nord, qui doit commencer la semaine prochaine, s'annonce "extraordinaire", avec quatre à sept ouragans de catégorie 3 ou plus possibles, selon les prévisions de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA).

Au total, il pourrait se développer entre 17 et 25 tempêtes auxquelles sera attribué un nom (avec des vents de plus de 63 km/h), selon NOAA. Parmi elles, entre huit et treize pourraient devenir des ouragans (plus de 119 km/h), dont entre quatre et sept de catégorie 3 ou plus (à partir de 178 km/h).

Le phénomène météorologique La Nina se développe dans l'océan Pacifique mais a des conséquences pour toute la planète. Le phénomène inverse, El Nino, était présent l'année dernière et celui-ci avait eu au contraire tendance à modérer l'activité des ouragans dans l'Atlantique nord.

La saison des ouragans dans l'Atlantique s'étend de début juin à fin novembre. Ces ouragans peuvent se révéler dévastateurs tant sur le plan matériel qu'en termes de danger pour les vies humaines, en particulier dans les Etats du sud des Etats-Unis.