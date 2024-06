La semaine commencera aussi sous le soleil

Le temps restera ensoleillé à la mer dimanche après-midi, tandis que la nébulosité deviendra variable avec des nuages cumuliformes mais aussi des éclaircies dans les autres régions. Les maxima atteindront 18 ou 19 degrés en Ardenne, 20 ou 21 degrés à la mer et jusqu'à 24, voire 25 degrés localement dans les grandes villes et en Campine. Le vent sera faible de direction variable, ou de sud-ouest en Flandre et virant au nord-nord-ouest.