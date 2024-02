Les prémices de la tempête Louis ont touché, jeudi vers 15H40, la région du Westhoek. Les pompiers ont reçu une vingtaine d'appels pour des arbres tombés, des tuiles tombées et plusieurs abris de jardin endommagés.

Tous les domaines provinciaux de Flandre occidentale ont été fermés au public depuis 15H00 et Ypres, Langemark-Poelkapelle et Zonnebeke ont également décidé de fermer tous leurs parcs et forêts.