L'aéroport de Munich reprend ses activités, huit vols vers et depuis Zaventem annulés

L'aéroport allemand de Munich a repris ses activités mardi à midi après avoir suspendu durant six heures l'ensemble de ses opérations en raison de pluies verglaçantes, a indiqué un porte-parole de l'aéroport à l'agence de presse allemande dpa. Sept vols prévus entre Zaventem et Munich ont été annulés mardi et un huitième, programmé mercredi matin, a déjà été supprimé, signale le site internet de Brussels Airport.