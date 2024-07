L'alerte jaune aux orages étendue à la quasi-totalité de la Belgique

Des averses parfois orageuses traverseront le territoire depuis la France et pourraient conduire à des cumuls de plus de 20 millimètres de précipitations en quelques heures, voire en une heure. Certaines cellules plus intenses pourraient être accompagnées de rafales ou de grêle.

En raison de cette alerte, le SPF Intérieur a annoncé lundi l'activation du numéro 1722. En cas de dommages causés par une tempête et des dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est nécessaire, il est demandé d'introduire une demande via le guichet électronique www.1722.be ou de composer le 1722 par téléphone. Le numéro 112 reste ainsi réservé aux situations où une vie est en danger.