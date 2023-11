L'alerte jaune aux pluies en province de Luxembourg est levée

Cette décision s'explique par le fait que les précipitations, annoncées intenses vendredi et samedi, seront "plus isolées" ou parce que "la probabilité d'atteindre les valeurs seuils sera plus faible".

Le service hydrométrie du Service public de Wallonie (SPW) a tout de même indiqué jeudi que la Haute Semois, la Moyenne Semois et la Vierre, tous situés en province de Luxembourg, sont en pré-alerte de crue en raison de cette nouvelle ligne d'averses annoncée. Le SPW recommande de "rester prudent à proximité des axes de concentration de pluie, des petits cours d'eau, et en tête de bassin".