L'alerte météo de mauvais temps levée en Allemagne

Le service météorologique allemand a levé toutes les alertes de mauvais temps qui étaient en vigueur sur le territoire alors qu'une météo plus sèche et plus chaude est annoncée, surtout dans l'État du Bade-Wurtemberg, dans le sud-ouest du pays. En Bavière, particulièrement touchée par les pluies diluviennes ces derniers jours, le soleil devrait également pointer le bout de son nez.