L'année 2023 est la troisième année la plus chaude, selon l'IRM

En 2023, la température moyenne à Uccle a été de 12,1°C, contre 11°C pour la normale, fait savoir lundi l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bilan climatique annuel. Avec cette valeur - pour la troisième fois au-dessus de 12°C - l'année dernière se positionne en troisième position des années les plus chaudes, juste derrière les années record de 2020 et 2022 (12,2°C).

En 2023, un total de 1.011,4 mm de précipitations est tombé à Uccle (normale: 837,1 mm) et cette quantité annuelle est tombée en 207 jours (normale: 189,8 jours).

Juin 2023 a été le mois de juin le plus chaud depuis le début des observations (1833), avec pour la première fois une température moyenne supérieure à 20°C (20,3°C).

L'année 2023 a enregistré la deuxième plus longue période de sécheresse depuis le début des observations en 1892 à Uccle. Aucune précipitation n'y est tombée entre le 16 mai et le 16 juin. La plus longue période de sécheresse (36 jours) a eu lieu en 2007.

Au total, le soleil a brillé 1.610h 19min (normale: 1.603h 40min) à Uccle l'année dernière. Cependant, seuls 4 mois ont été plus ensoleillés que leur moyenne respective: février, mai, juin et septembre. Durant tous les autres mois, le soleil y a brillé moins que leur moyenne respective.

L'année dernière, l'IRM a pu enregistrer deux vagues de chaleur. Une première en juin (8-17 juin) et une seconde en septembre (4-11 septembre). Cette dernière vague de chaleur était particulièrement remarquable, note l'institut: il s'agissait de la première vague de chaleur en automne (mesures depuis 1892).