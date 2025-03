Le beau temps nous fait du bien: voici quelques conseils pour profiter au maximum des bienfaits du soleil

La lumière du soleil a un impact biologique direct sur notre organisme : "Le cerveau va capter la lumière et ça va lui permettre de produire de la sérotonine." La sérotonine est le neurotransmetteur associé au bien-être et à la motivation.

Sortir et profiter de la nature

Se connecter à la nature permet de réduire l'anxiété et le stress : "On a vu que ça diminuait le cortisol de se connecter à la nature." Sortir pour une promenade ou prendre le temps d'apprécier le soleil peut donc avoir des effets bénéfiques sur notre santé mentale.

Retrouver une dynamique sociale

Avec le retour du soleil, nous avons naturellement plus envie de sortir et de revoir nos proches : "C'est vraiment une façon de se relier aussi, de se remettre en contact. Et ça en fait, ça fait vachement du bien." Les moments de convivialité comme les apéritifs en terrasse ou les barbecues permettent de renforcer les liens et d'améliorer notre bien-être.

Ne pas culpabiliser si le moral ne suit pas

Tout le monde ne ressent pas automatiquement un regain d'énergie avec le soleil. "Ce n'est pas un truc magique. Il y a toute une série de personnes qui sont en difficulté actuellement." Si, malgré le beau temps, vous vous sentez toujours fatigué ou triste, il est important d'en parler à vos proches ou à un professionnel de santé.