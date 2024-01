Le Brabant flamand lève la phase provinciale du plan catastrophe

Les gestionnaires des voies hydrauliques continuent à suivre la situation et à vider les bassins de rétention de manière contrôlée. Une coordination provinciale n'est plus considérée comme nécessaire, ajoute le gouverneur, satisfait de la manière dont les autorités locales ont géré les inondations. "Les recommandations émises après les inondations de 2021 ont bien été suivies."

"La situation de crise est momentanément terminée, mais la période de suivi continue", peut-on encore lire dans le communiqué du gouverneur. "Les gestionnaires des voies hydrauliques vont poursuivre le travail avec un contrôle accru des digues et le nettoyage des cours d'eau. Les communes touchées et les sinistrés se concentrent sur les réparations. Il est donc demandé aux habitants de prendre des photos des dégâts et de contacter les assurances. Toutes les informations dans le cadre du suivi peuvent être consultées via les canaux d'informations des autorités communales."