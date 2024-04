Le ciel balance entre nuages, éclaircies et ondées

Ce soir, le temps restera couvert excepté sur le sud-est du territoire qui profitera de plus franches éclaircies. Durant la nuit, la nébulosité deviendra parfois plus variable, mais les champs nuageux resteront encore fort nombreux et pourront encore libérer quelques gouttes de pluie ou un peu de bruine. Du brouillard pourra également se former sur l'est et le sud-est du pays. Les minima varieront entre 6 et 12 degrés.

La journée de vendredi commencera sous les mêmes auspices, avec un ciel gris et un peu de brouillard sur l'est et le sud-est du pays. Au fil des heures, les nuages se morcelleront davantage pour laisser la place à des éclaircies, timides dans un premier temps, mais plus franches l'après-midi. Sur l'ouest du territoire, le temps deviendra même assez ensoleillé. Le mercure oscillera entre 15 en Ardenne et 21 degrés en plaine.