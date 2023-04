Le cyclone tropical à l'ouest de l'Australie monte en puissance pour passer en catégorie 5

Le cyclone tropical de catégorie 4, formé au-dessus de l'océan à l'ouest de l'Australie, se renforce et devrait basculer en catégorie 5, selon les prévisions météorologiques australiennes.

Dans la matinée jeudi, le cyclone Ilsa était à environ 250 kilomètres des côtes d'Australie occidentale et le système était catégorisé de niveau 4. Se déplaçant à une vitesse de 16 kilomètres par heure (km/h), il provoquait des rafales allant jusqu'à 260 km/h.

Il est désormais escompté qu'Ilsa atteindra le continent en soirée et sera plus intense encore, se transformant en cyclone de catégorie 5. Celle-ci est attribuée quand les rafales dépassent plus de 279 km/h, selon la classification du bureau de météorologie australien qui décrit alors un système "extrêmement dangereux avec des destructions très étendues".