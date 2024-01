Le froid, l'ennemi des commerçants... ambulants: "Quand il fait du temps pareil, les gens ne sortent pas forcément de chez eux"

Les températures sont régulièrement descendues en dessous de 0 degré ces derniers jours et sur les marchés ambulants, ça n'est pas toujours évident pour les commerçants, qui doivent pouvoir s'adapter.

Sur le marché de Chênée, en province de Liège, on lutte comme on peut, comme Adrien, qui a dû investir, pour accueillir ses clients dans les meilleures conditions possibles dans sa poissonnerie. "On essaie de se couper du vent, on profite des bâches et on a pris un canon à chaleur", explique-t-il.