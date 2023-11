Le Hainaut passe aussi en alerte orange en raison du vent

Les rafales maximales se situeront entre 70 (dans l'extrême sud-est) et 90 km/h sur l'est du pays, entre 80 et 100 km/h sur le centre et entre 90 et 110 km/h sur l'ouest. Des valeurs au-delà de ces intervalles seront ponctuellement possibles sous une averse, ajoute l'IRM.

Pour la Mer du Nord, le vent atteindra des rafales maximales comprises entre 120 et 150 km/h.