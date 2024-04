Le mercure remonte mais le temps reste très instable

Les maxima se situeront entre 10 et 14 degrés sous un vent faible à modéré de secteur sud à sud-ouest. Sur l'ouest et le nord, il sera plutôt faible et variable. A la côte, le vent deviendra faible à modéré de nord-est.

En soirée et la nuit prochaine, des pluies ou des averses parfois accompagnées de quelques coups de tonnerre arriveront encore par la France, surtout au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Il fera donc plus sec avec d'assez larges éclaircies sur la moitié sud-est du pays bien que des nuages bas pourront se former sur l'Ardenne plus tard dans la nuit.

Les minima oscilleront entre 4 et 7 degrés sous un vent faible de directions variées puis faible à modéré d'est à sud-est.

Samedi, la nébulosité sera variable à abondante et quelques pluies ou averses traverseront le pays à partir de la France. L'après-midi et en soirée, l'activité des averses s'accentuera et quelques coups de tonnerre isolés ne sont pas exclus.