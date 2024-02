Le mois de février débute sur un intervalle ensoleillé

Jeudi après-midi rimera avec larges éclaircies. Le thermomètre indiquera des maxima de 7°C en Ardenne et jusqu'à 9°C ailleurs, sous un vent faible à modéré. En soirée, le ciel se couvrira peu à peu depuis l'ouest du territoire. Le brouillard pourrait déposer une pellicule givrante sur les routes ardennaises, alors que le mercure plongera sous zéro. Les températures minimales resteront positives à +2°C dans le centre, comme à la mer avec +4°C.

Vendredi matin, le soleil sera encore de la partie dans le centre et sur l'est, puis les nuages s'étireront vers le sud. De faibles pluies s'inviteront peut-être en fin d'après-midi. La douceur persistera avec des maxima de 8°C en Ardenne et 11°C ailleurs. À la Côte, le vent sera assez fort et soufflera en rafales de 50 à 60 km/h.