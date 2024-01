Le mois de janvier se termine dans la grisaille

Mardi après-midi, le temps sera encore très nuageux avec un risque de faibles précipitations, principalement dans l'est et le sud-est du pays. En fin de journée, une nouvelle zone de précipitations affaiblie arrivera par le nord-ouest.

Cette nuit, le ciel restera très nuageux avec le risque de faibles pluies intermittentes depuis le nord-ouest. De la botte du Hainaut à la Lorraine belge, le temps deviendra sec et quelques éclaircies pourront se former mais du brouillard (givrant) sera possible à l'aube.

Mercredi, la grisaille restera de mise, accompagnée ci et là de faibles précipitations. Du brouillard sera possible près de la France. Ensuite, le ciel sera plutôt partagé entre éclaircies et champs nuageux, et le temps deviendra sec. L'après-midi, un voile d'altitude s'étendra sur tout le pays depuis la mer du Nord. Les maxima se situeront entre 5 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 9 degrés dans le centre.

Jeudi 1er février, les éclaircies reviendront par le nord-ouest et se généraliseront l'après-midi. À partir de vendredi, le ciel redeviendra plus nuageux avec par moments quelques petites pluies ou bruines.