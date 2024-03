Le mois de mars se terminera avec un temps variable

L'après-midi de mardi sera marqué par un temps nuageux donnant lieu localement à quelques gouttes de pluie. La douceur sera au rendez-vous avec des maxima de 12 degrés en Ardenne à 15 ou 16 degrés en Campine, sous un vent généralement modéré de secteur sud.

Mercredi, on prend les mêmes éléments et on recommence. Le temps deviendra toutefois progressivement sec en cours de journée et de larges éclaircies se dessineront, surtout dans l'ouest.